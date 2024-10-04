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Kerem Aktürkoğlu için bomba transfer iddiası! İngiliz devi ara transferde...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 13:40
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Kerem Aktürkoğlu için bomba transfer iddiası! İngiliz devi ara transferde...

Galatasaray'dan 12 milyon Euro karşılığında Portekiz devi Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu golleriyle adından söz ettirirken dünya devlerinin de radarına girmeye başladı. Milli yıldız için ara transfer döneminde bomba bir iddia ortaya atıldı. İngiliz devi kesenin ağzına açmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

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