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PFDK'dan Okan Buruk Batshuayi kararı! 117 bin TL para cezası verildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 21:05 Güncelleme: 03.10.2024 22:17
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PFDK’dan Okan Buruk Batshuayi kararı! 117 bin TL para cezası verildi

PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a ve Michy Batshuayi'ye 117 bin TL para cezası verildiğini açıkladı. Öte yandan Beşiktaş Kulübüne, Bellona Kayserispor ile yapılan maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 288 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı

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