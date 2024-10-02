02 Ekim 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi ertelendi! Sahaya yanıcı ve patlayıcı madde atıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 19:17 Güncelleme: 02.10.2024 21:00
ABONE OL
Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi ertelendi! Sahaya yanıcı ve patlayıcı madde atıldı

Basketbolda Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş arasında oynanan FIBA Kadınlar Süper Kupa mücadelesi, seyircilerin sahaya yanıcı ve patlayıcı madde atması nedeniyle durdu. Olaylar sonrası tribünlerin boşaltılmasına karar verildi. İlk olarak karşılaşmanın seyircisiz olarak devam edeceği belirtilmişti ancak maç yarına ertelendi. Derbi yarın seyircisiz olarak oynanacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör