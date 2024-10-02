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Fatih Terim için yeni iddia! Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü istiyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 17:06 Güncelleme: 02.10.2024 17:06
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Fatih Terim için yeni iddia! Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü istiyor

Son olarak Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim'in yeni adresinin neresi olacağı merak edilirken flaş bir iddia gündeme geldi. Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü tecrübeli teknik adam için teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

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