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Tatsız başlangıç! Başakşehir Rapid Wien'e 2-1 yenildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 16:27 Güncelleme: 02.10.2024 19:37
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Tatsız başlangıç! Başakşehir Rapid Wien’e 2-1 yenildi

UEFA Avrupa Ligi'nde Başakşehir ilk maçında sahasında Rapid Wien'i konuk etti. Mücadele 2-1 Rapid Wien lehine sona erdi.

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