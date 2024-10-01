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VAR kayıtlarını açıklandı! Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 22:08 Güncelleme: 01.10.2024 22:39
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VAR kayıtlarını açıklandı! Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...

TFF, Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı. İşte Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarında yaşananlar...

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