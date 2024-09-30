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Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları yarın başlıyor

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 10:40
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Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta maçları yarın başlıyor

Bu yıl ilk kez yeni formatıyla düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Haftanın en önemli karşılaşmaları olarak Arsenal - PSG ve Benfica - Atletico Madrid maçları ön plana çıkıyor.

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