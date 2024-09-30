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İzlanda-Türkiye maçının öncelikli bilet satışı başladı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 13:26
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İzlanda-Türkiye maçının öncelikli bilet satışı başladı

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi'nde 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İzlanda ile oynayacağı maçın öncelikli bilet satışları, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.

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