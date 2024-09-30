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Kerem Aktürkoğlu Portekizlileri büyülüyor! Benfica'yı sırtladı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 08:59
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Kerem Aktürkoğlu Portekizlileri büyülüyor! Benfica’yı sırtladı

12 milyon euro bonservis bedeli ile Galatasaray'dan ayrılarak Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu, forma giydiği 4 maçta 3 gol, 2 asist yaptı. Performansıyla tam not alan milli yıldız, Benfica tarihine geçti.

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