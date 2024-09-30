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Atletico Madrid ile Real Madrid berabere kaldı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 00:39
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Atletico Madrid ile Real Madrid berabere kaldı

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) Atletico Madrid ile Real Madrid 1-1 berabere kaldı.

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