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Inter ve Milan taraftar gruplarına operasyon: 19 gözaltı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 17:25
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Inter ve Milan taraftar gruplarına operasyon: 19 gözaltı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter ve Milan'ın taraftar gruplarının şüpheli yasa dışı faaliyetlerine ilişkin düzenlenen operasyonda 19 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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