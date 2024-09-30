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Antalyaspor Teknik Direktörü Alex'ten Mourinho paylaşımı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 17:49
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Antalyaspor Teknik Direktörü Alex’ten Mourinho paylaşımı

Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, sosyal medya hesabından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho paylaşımında bulundu.

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