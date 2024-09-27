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Tuncay Şanlı'dan Serhat Akın'a ziyaret!

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 06:04
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Tuncay Şanlı’dan Serhat Akın’a ziyaret!

Eski milli futbolcu ve Central Hospital Ümraniyespor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, uğradığı silahlı saldırı sonrası ayağından yaralanan eski milli futbolcu Serhat Akın'ı hastanede ziyaret etti.

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