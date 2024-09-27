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Eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı! "Ayağıma sıktılar"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 00:28 Güncelleme: 27.09.2024 01:18
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Eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın’a silahlı saldırı! Ayağıma sıktılar

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, bu akşam yaptığı yayın sonrasında silahlı saldırıya uğradığını açıkladı. Saldırı sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Akın, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

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