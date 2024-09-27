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Almanya'da Nuri Şahin rüzgarı! Dortmund'dan inanılmaz geri dönüş

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 23:37 Güncelleme: 27.09.2024 23:43
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Almanya’da Nuri Şahin rüzgarı! Dortmund’dan inanılmaz geri dönüş

Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund'da inanılmaz geri dönüş gerçekleşti. Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 5. haftasında Bochum'u konuk etti. Heyecan ve sürprizlerle dolu maçta Nuri Şahin'in öğrencileri, 2-0 geriye düşüp tarihi bir geri dönüş yaparak müsabakayı 4-2 kazandı.

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