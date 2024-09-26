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Ümit Milli Takım’ın yeni teknik direktörü Gökhan Gönül oldu

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 19:33
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Ümit Milli Takım’ın yeni teknik direktörü Gökhan Gönül oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda Gökhan Gönül'ün Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirildiğini açıkladı.

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