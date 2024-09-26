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Süper Lig'de 2024/25 sezonunun adı belli oldu

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 17:47 Güncelleme: 26.09.2024 17:58
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Süper Lig’de 2024/25 sezonunun adı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirmede, Trendyol Süper Lig'in Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan futbol adamları ve eski millî futbolcuların anısına oynanması uygulaması kapsamında, ligin kalan haftalarının "2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu" olarak oynatılmasına karar verdi.

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