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Süper Lig'de 7'nci haftanın hakemleri belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 19:34 Güncelleme: 25.09.2024 19:41
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Süper Lig’de 7’nci haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 7'nci haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

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