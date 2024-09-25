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Real Madrid'de Mbappe şoku

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 14:47
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Real Madrid’de Mbappe şoku

İspanyol devi Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe, Alaves ile oynadıkları karşılaşmanın sonlarında sakatlandı. Fransız futbolcunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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