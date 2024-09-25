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Başakşehir Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 19:52
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Başakşehir Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 27 Eylül Cuma günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

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