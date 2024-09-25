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Süper Lig'de 6. haftanın en iyi 11'i belli oldu

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 10:50
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Süper Lig’de 6. haftanın en iyi 11’i belli oldu

Süper Lig'in 6. haftası geride kaldı. Haftanın en önemli karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi devirirken; zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Maçların ardından haftanın en iyi 11'i belli oldu.

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