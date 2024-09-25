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Raphael Varane futbolu bıraktığını açıkladı: Yeni bir hayat başlıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 12:07 Güncelleme: 25.09.2024 12:08
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Raphael Varane futbolu bıraktığını açıkladı: Yeni bir hayat başlıyor

Transfer sezonunda Süper Lig ekiplerinin de gündemine gelen ancak İtalya Serie A ekiplerinden Como 1907'nin yolunu tutan Fransız defans oyuncusu Raphael Varane futbolu bıraktığını açıkladı. 31 yaşında kariyerini noktalayan Varane, Como takımında oyunculuk kariyeri dışında kalmayı sürdüreceğini de belirtti.

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