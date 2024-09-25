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Fenerbahçe'den Ergin Ataman'a tepki: Milli takıma sporcu göndermeyeceğiz!

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 13:38 Güncelleme: 25.09.2024 13:47
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Fenerbahçe’den Ergin Ataman’a tepki: Milli takıma sporcu göndermeyeceğiz!

Galatasaray ile Panathinaikos arasında oynanan maçta hafta sonu oynanan derbi mücadelesine gönderme yaparak 3-1 işareti yapan Ergin Ataman'a Fenerbahçe yönetiminden tepki geldi. Öte yandan sarı - lacivertli kulüpten yapılan açıklamada A Milli Basketbol Takımı'na sporcu göndermeme kararı alındığı belirtildi.

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