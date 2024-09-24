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UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu heyecanı başlıyor

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 09:56
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UEFA Avrupa Ligi’nde 2024-2025 sezonu heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu, yarın oynanacak 9 karşılaşmayla başlayacak. Bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatı uygulanacak kupada Türk temsilcileri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş şampiyonluk mücadelesi verecek.

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