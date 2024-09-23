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Barcelona'nın kalecisi Ter Stegen sezonu kapattı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 17:07
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Barcelona’nın kalecisi Ter Stegen sezonu kapattı

Barcelona'nın Villarreal ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Alman kaleci Marc-Andre ter Stegen'in sağ diz patellar tendonunda kopma meydana geldiği açıklandı.

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