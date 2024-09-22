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Türkiye Kadın Futbol Süper Ligi bugün başlıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 22.09.2024 15:26
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Türkiye Kadın Futbol Süper Ligi bugün başlıyor

Türkiye Kadın Futbol Süper Lig’de üçüncü hafta, bugün oynanacak maçlarla başlıyor. Galatasaray’ın bu hafta deplasmanda Trabzonspor ile oynaması gereken maç, sarı-kırmızılıların UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi mücadelesi sebebiyle 20 Kasım 2024 tarihine ertelendi.

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