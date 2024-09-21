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Galatasaray’ın yıldızı Ziyech’ten İsrail’e tepki! Büyük takdir topladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 21.09.2024 21:23
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Galatasaray’ın yıldızı Ziyech’ten İsrail’e tepki! Büyük takdir topladı

Fas milli takımının kaptanı ve Galatasaray oyuncusu Hakim Ziyech'in, İsrail ordusunun Batı Şeria'da Filistinlilerin cesetlerine yaptığı işkenceye dair yaptığı paylaşım, sosyal medyada yankı uyandırdı. Faslı insan hakları savunucuları ve gazeteciler, Faslı oyuncunun Instagram hesabındaki paylaşımına övgüde bulundu.

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