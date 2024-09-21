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Derbi maç sonucu 21 Eylül 2024 | FB-GS maçı kaç kaç bitti?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 21:49 Güncelleme: 21.09.2024 22:07
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Derbi maç sonucu 21 Eylül 2024 | FB-GS maçı kaç kaç bitti?

Fenerbahçe Galatasaray derbisi 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00 itibariyle başlayan mücadele Galatasaray'ın galibiyetiyle sona erdi. Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı konuk ettiği maçın sonucu merak ediliyor. Peki FB-GS maçı kaç kaç bitti?

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