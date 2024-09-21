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FB GS maçını canlı yerli yabancı hangi kanallar canlı veriyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 18:00 Güncelleme: 21.09.2024 18:01
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FB GS maçını canlı yerli yabancı hangi kanallar canlı veriyor?

Futbolseverler, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında gerçekleşecek dev derbi için canlı ve kesintisiz izleme detaylarını araştırıyor. Taraftarlar, maçın yayın saatini beklerken karşılaşmayı izlemek için alternatif kanalları araştırıyor. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hangi şifresiz kanallardan izlenebilecek? Ayrıca, bu büyük karşılaşmayı canlı yayınlayacak yabancı kanallar hangileri? İşte derbinin detayları!

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