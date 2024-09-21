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Beşiktaş’ın borcu açıklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 21.09.2024 14:09
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Beşiktaş’ın borcu açıklandı

Beşiktaş Kulübü'nün 31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla borcunun 10 milyar 638 milyon 827 bin 351 TL olduğu açıklandı. Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ise geçmiş yönetimin mali açıdan kulübe verdiği zararlardan bahsederek, "Okul takımında oynatmayacağımız adamları o performanslarla Beşiktaş’a milyon euro’larla aldılar. Ondan sonra çekip gittiler. Ama faturayı camia ödüyor." dedi.

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