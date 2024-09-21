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Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'i darp eden şahıs gözaltında

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 10:57 Güncelleme: 21.09.2024 10:57
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Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn’i darp eden şahıs gözaltında

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'i darp eden ve kulübün eski Reklam ve Sponsorluk Sorumlusu olan şahıs hakkında 'yağma' suçundan gözaltı alındı. İşte detaylar...

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