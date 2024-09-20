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Norveçli futbolcudan örnek hareket! İsraillilerin teklifini reddetti

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 13:27
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Norveçli futbolcudan örnek hareket! İsraillilerin teklifini reddetti

Rosenborg'da forma giyen Norveçli Ole Saeter, transfer döneminde İsrail ekibi Maccabi Haifa'dan gelen teklifi reddettiğini açıkladı. Saeter, yaptığı açıklamada İsrail'in Filistin'deki katliamları nedeniyle teklifi reddettiğini duyururken "Hesabıma kanlı para girmesini istemiyorum." dedi.

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