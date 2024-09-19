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Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maç programı belli oldu

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 17:21
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Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. tur maç programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda geçtiğimiz günlerde yapılan 2. tur kura çekiminin ardından maç programı da netleşti. ZTK'da ikinci tur maçları 8-10 Ekim tarihleri arasında oynanacak.

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