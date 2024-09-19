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Atakan Karazor A Milli Takım'a yakın: İşlemler tamamlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 13:36
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Atakan Karazor A Milli Takım’a yakın: İşlemler tamamlandı

A Milli Takım'da gurbetçi oyunları kadroya katmak için çalışmalar sürerken Alman ekibi Stuttgart'ın kaptanlığını yapan 27 yaşındaki Atakan Karazor'un da işlemleri tamamlandı. Teknik direktör Montella'nın tercih etmesi durumunda 1.91'lik ön libero Ay-Yıldızlı formayı terletecek.

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