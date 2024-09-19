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PFDK'dan Süper Lig'de 3 kulübe para cezası!

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 20:40
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PFDK’dan Süper Lig’de 3 kulübe para cezası!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 3 kulübe para cezası verdi.

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