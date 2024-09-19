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Türk gecesi! Benfica Kerem ve Orkun'un golleriyle kazandı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 22:18
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Türk gecesi! Benfica Kerem ve Orkun’un golleriyle kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Benfica, deplasmanda karşılaştığı Kızılyıldız'ı milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün kaydettiği gollerle 2-1 mağlup etti.

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