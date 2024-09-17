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Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri belli oldu

Giriş: 17.09.2024 14:43 Güncelleme: 17.09.2024 15:45
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Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dev organizasyonda 2. eleme turu kura çekimi heyecanı yaşandı. İşte merakla beklenen o eşleşmeler

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