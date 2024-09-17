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Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 18:09 Güncelleme: 17.09.2024 18:31
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Süper Lig’de 5. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

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