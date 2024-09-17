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Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 13:18 Güncelleme: 17.09.2024 13:18
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Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Galatasaray derbisi için geri sayım başladı. Futbolseverler maçın günü ve tarihi hakkında araştırmalara başladı. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? 2024 FB GS derbisi hangi kanalda yayınlanacak? İşte haberin detayı!

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