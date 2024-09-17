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Milli forma hedefiyle ameliyat korkusunu yendi! Biyonik kulak taktırdı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 12:16
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Milli forma hedefiyle ameliyat korkusunu yendi! Biyonik kulak taktırdı

Kayseri'de işitme engeliyle dünyaya gelen 14 yaşındaki yüzücü Ahmet Yasin Göçlü, milli sporcu olma yolundaki engelleri aşmak için biyonik kulak taktırdı.

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