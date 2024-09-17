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Kenan Yıldız tarihe geçti! Juventus efsanesini geride bıraktı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 21:48
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Kenan Yıldız tarihe geçti! Juventus efsanesini geride bıraktı

İtalyan ekibi Juventus’un genç oyuncusu Kenan Yıldız, PSV maçında attığı gol ile Juventus tarihine geçti.

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