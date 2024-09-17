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Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde skandal pankart! Ergin Ataman'dan tepki: Beni oyundan at

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 01:26 Güncelleme: 17.09.2024 01:43
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Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde skandal pankart! Ergin Ataman’dan tepki: Beni oyundan at

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde oynanan Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv mücadelesinde skandal bir olay yaşandı. Panathinaikos taraftarlarının olduğu bölümde provokasyon amaçlı Kuzey Kıbrıs'a itafen "Türklerden Kanlı Kıbrıs İşgali" yazan bir pankart açıldı. Olay sonrası Ergin Ataman, sahaya girerek hakemlere ‘Beni oyundan at’ diye salonu terk etti.

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