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Antalyaspor 2-1 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU)

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 22:57
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Antalyaspor 2-1 Adana Demirspor MAÇ SONUCU

Antalyaspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında oynadığı maçta Adana Demirspor'u Larsson ve Samudio'nun attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

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