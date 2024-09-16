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Montella UEFA Milli Takım Teknik Direktörleri Konferansı'na katıldı

Giriş: 16.09.2024 20:54
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Montella UEFA Milli Takım Teknik Direktörleri Konferansı’na katıldı

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA tarafından Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 14. UEFA Milli Takım Teknik Direktörleri Konferansı'na katıldı.

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