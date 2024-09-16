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Adanaspor 1-1 Ankara Keçiörengücü (MAÇ SONUCU)

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 22:55
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Adanaspor 1-1 Ankara Keçiörengücü MAÇ SONUCU

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor, evinde karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'yle yenişemedi.

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