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RAMS Başakşehir Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 14:45
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RAMS Başakşehir Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçında 18 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Samsunspor ile mücadele edecek RAMS Başakşehir, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

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