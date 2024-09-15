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Barcelona Katalonya derbisinde Girona'yı mağlup etti

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 20:14
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Barcelona Katalonya derbisinde Girona’yı mağlup etti

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) lider durumda bulunan Barcelona, Katalonya derbisinde Girona'yı deplasmanda 4-1 mağlup etti.

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