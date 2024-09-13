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Trabzonspor-Beşiktaş derbisi öncesi flaş karar! Deplasman yasağı kaldırıldı

Giriş: 13.09.2024 20:20 Güncelleme: 13.09.2024 21:36
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Trabzonspor-Beşiktaş derbisi öncesi flaş karar! Deplasman yasağı kaldırıldı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile görüşerek 'Sorumluluk bende' diyerek deplasman yasağının kaldırdı.

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