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Galatasaray Roland Sallai transferini açıkladı! İşte bonservis bedeli...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 21:10 Güncelleme: 13.09.2024 21:35
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Galatasaray Roland Sallai transferini açıkladı! İşte bonservis bedeli...

Galatasaray, Roland Sallai'nin transferini açıkladı. Macar futbolcu için toplamda 6 milyon euro bonservis ödenecek.

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