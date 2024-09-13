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Çaykur Rizespor Ayberk Karapo'yu transfer etti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 21:57
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Çaykur Rizespor Ayberk Karapo’yu transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Manisa FK'nın savunma oyuncusu Ayberk Karapo'yu kadrosuna kattı.

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